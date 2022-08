Vítimas relatam golpe em app divulgado por famosos: “Me endividei”

- Publicidade -

Nos últimos tempos, os aplicativos que oferecem dinheiro para assistir vídeos cresceram de uma forma considerável. Um deles é o Play Premiado, que promete uma renda extra para quem cumprir missões diárias na plataforma. O programa ganhou ainda mais notoriedade quando famosos, como Deolane Bezerra, Lucas Guimarães e Rafael Cunha começaram a divulgá-lo, e o tema logo tomou conta do Twitter de forma negativa.

A bancária Michele Machado relatou ao Metrópoles que nem tudo é bem como parece no aplicativo. Ela afirma que seguiu o link para o app por meio do Instagram do influencer Lucas Guimarães, pagou taxas e cumpriu as missões da página. O valor, no entanto, nunca retornou para ela.

“O influencer Lucas Guimarães postou no Stories dele um link referente ao Play Premiado, você assiste vídeos e recebe pra isso. Acreditei justamente por ser o Lucas a fazer o anúncio, sigo ele faz muito tempo. Entrei no link, paguei a taxa, comecei assistir os vídeos”, inicia ela. “Estava deixando fazer R$ 70 por dia assistindo vídeos do YouTube ou Instagram, depois passou para R$ 30 por dia. E para poder sacar era necessário atingir a meta de R$ 3 mil. Agora aumentaram a meta para poder sacar”, explica ela, relatando que ainda não conseguiu reaver seu dinheiro ou falar com o influencer: