VIOLENTO: Bandido arrasta mulher no asfalto durante roubo

Uma mulher de 26 anos foi arrastada no assalto e ficou lesionada durante assalto nesta quarta-feira (17) na Avenida José Amador dos Reis, bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Porto Velho (RO).

A vítima tinha acabado de sair de uma papelaria na hora em que foi abordada por um criminoso. Armado, o bandido anunciou o roubo com muita violência arrastou a mulher pelos braços para tomar o celular dela.

Depois do assalto, o ladrão fugiu e a vítima ficou ao solo. A Polícia Militar foi chamada junto com uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Devido ao estado de pânico a mulher chegou até a desmaiar no local.

Ela sofreu lesões nos joelhos, braços e foi socorrida para a UPA. O assaltante não foi localizado.