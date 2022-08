Vídeo: Zezé revela se aprova ou não namoro de Wanessa com Dado Dolabella

- Publicidade -

Zezé Di Camargo abriu o jogo e revelou se aprova o namoro de Wanessa Camargo com Dado Dolabella. A cantora, alías, voltou com o ator após terminar seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, o cantor sertanejo falou o que pensa sobre o affair da herdeira, contudo, não escondeu que a notícia pegou a todos desprevenidos. “Fiquei surpreso, sim”, afirmou.

Questionado sobre o que achava do relacionamento, Zezé garantiu que não tem nada contra o casal. “Sou contra? Não”, disse ele. “É a favor?”, perguntou o jornalista. “Nenhum pouco”, respondeu o artista, bastante sincero.

Revival de Dado e Wanessa

Após anunciar o fim do casamento, vários boatos de que Wanessa e Dado estavam juntos começou a circular na internet. Os rumores se intensificaram quando a cantora marcou presença na festa de aniversário de 42 anos do ator, numa cerimônia que aconteceu em Alto Do Paraíso (GO).

Os dois ainda foram flagrados juntos e abraçados em uma live durante um retiro espiritual. Aliás, eles viajaram para a Chapada dos Veadeiros na companhia de alguns amigos e de uma mentora, que está orientando o casal na nova fase do relacionamento.

Vale dizer que Dado e Wanessa namoraram pela primeira vez em 2000, quando ela tinha 18 anos e o artista 20. A relação, no entanto, ficou marcada por idas e vindas, além de muitas polêmicas. O término aconteceu em 2004.

Famosos e Celebridades