Vídeo: Vaca invade farmácia, escorrega e ‘aguarda’ até ser laçada

Uma vaca invadiu uma farmácia e escorregou. O curioso é que ela ficou paradinha no local até que fosse retirada por um homem, que laçou os chifres dela. O caso foi registrado em Cristópolis, no oeste da Bahia, no último domingo (7), e viralizou nas redes sociais.

pic.twitter.com/i64d1ANqJA — O Tempo (@otempo) August 11, 2022

A proprietária do estabelecimento disse ao G1 que o animal entrou no local ao sair de perto de um rebanho que passava pelo local. Ainda segundo a mulher, tudo aconteceu de maneira tranquila e ninguém ficou ferido. Além disso, não houve prejuízo financeiro.