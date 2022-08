Vídeo: “Um massacre”, diz presidente do Talleres após confronto com torcidas

- Publicidade -

Durante o intervalo do jogo entre Vélez Sarsfield e Talleres, válido pela ida das quartas de final da Libertadores, cenas de pura selvageria chamaram a atenção da imprensa e do público.

O Vélez vencia o Talleres por 1 x 0 quando começou a confusão na Plateia Sul Alta. O local estava “lotado” com cerca de 350 convidados de jogadores e dirigentes do Talleres, que foram cercados e linchados por “barra bravas” do Vélez. A violência já é tratada como um dos maiores episódios de violência do futebol argentino, desde o ataque dos torcedores do River Plate ao ônibus dos jogadores do Boca Juniors na final da Libertadores de 2018.