VÍDEO: Turistas encontram intrusa dormindo pelada em quarto de hotel

Três amigos de Belo Horizonte tiveram uma surpresa inusitada ao passar alguns dias no Rio de Janeiro, no último domingo (14). Eduardo Junio, Jéssica Mila e Carlos Martins se depararam com uma mulher desconhecida dormindo nua em uma cama do quarto em que estavam hospedados.

Os hóspedes do quarto estavam curtindo as férias voltavam de uma balada. Dois chegaram mais cedo e o outro avisou que chegaria mais tarde. Assim que o último chegou, os outros já estavam dormindo e estranhou que a porta estava trancada.

O rapaz do lado de fora ligou para a amiga que já dormia. Assim que eles entraram ficaram chocados ao ver uma mulher estranha dormindo em uma das camas. Além disso eles descobriram que a intrusa havia tomado banho antes de se deitar.

“Tá aqui ó, nove da manhã roncando na minha cama. A gente não faz ideia como ela entrou aqui. (risos)”narra um dos jovens enquanto filma.

Meio zonza e falando coisas estranhas, a mulher foi acordada sutilmente, juntou suas coisas e foi até a recepção do hotel. A moça já havia ficado hospedada naquele mesmo quarto em outra ocasião e disse ter confundido o quarto enquanto estava bebâda.

