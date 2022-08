Vídeo: Sem um pedaço do corpo, peixe consegue nadar e aterroriza rede social

- Publicidade -

Um peixe nadando sem um pedaço gigante do corpo em um aquário deixou muita gente horrorizada na rede social Reddit, onde um vídeo do momento viralizou. Passado o choque, os usuários da rede social passaram a tentar entender como o peixe sobrevivera sem cerca de 25% do corpo.

O vídeo tem cerca de 11 segundos, foi publicado sem muito contexto e mostra o animal nadando com aparente tranquilidade, mesmo com a mutilação gigante — provavelmente consequência de alguma mordida.

“Bem, provavelmente os órgãos dele ainda estão intactos”, disse alguém, em busca de compressão para a cena.

Uma segunda resposta buscou alguma empatia com o animal: “Imagine quanta dor ele suporta ao se movimentar enquanto nada. Eu me senti muito mal com isso.”

Alguém, que alegou ser cientista com conhecimento de biologia marinha, tentou explicar que, talvez, o peixe esteja sofrendo menos do que parece.

Na mesma resposta, o sujeito acrescentou também que é sabido que os peixes e diversas outras criaturas marinhas sentem dor, mas tudo depende do tipo de ataque que sofrem e em qual região do corpo. E, ao menos ele não é um peixe-lua!

Veja vídeo: