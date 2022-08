Vídeo: pessoas são arremessadas após colisão de motos

- Publicidade -

Um acidente de trânsito entre duas motos acabou com pessoas arremessadas. O acidente aconteceu em um cruzamento no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus) e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram as duas motocicletas se chocando no meio do cruzamento. Em uma das motos estavam três pessoas, sendo um casal e uma criança. Na outra moto estava um mototaxista.

Com a colisão, os ocupantes das duas motos foram arremessados para a rua. O casal caíram a alguns metros da motocicleta. Somente o mototaxista utilizava capacete.

Apesar do susto, os ocupantes das duas motos tiveram ferimentos leves. Ao se levantar, o pai da família ainda agrediu o mototaxista mas foi segurado por outras pessoas que apareceram para ajudar.

Não há informações se um boletim de ocorrência foi registrado em uma delegacia do município.

Veja o vídeo: