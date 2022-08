Vídeo: pais dão vodca a bebê e são presos após gravação viralizar

- Publicidade -

Um vídeo arrepiante causou revolta nas redes sociais recentemente. Nas imagens, uma mulher adulta despeja vodca na boca de um bebê.

O caso aconteceu em Dartford, cidade do condado de Kent, na Inglaterra. A mulher do vídeo, que acredita-se ser a mãe da criança, se ajoelha em frente ao pequeno com uma garrafa de vodca na mão. Ela derrama uma quantidade do líquido na tampinha da garrafa e, em seguida, inclina a cabeça do neném para trás, despejando a bebida na boca dele.

Ao fundo da gravação, é possível ver um homem, que acredita-se ser o pai do bebê. Ele aparenta não se importar com a situação.

De acordo com o site local Kent Online, a polícia da região confirmou que foi chamada para atender uma ocorrência de crueldade infantil em Dover, zona urbana do condado de Kent, em 21 de junho.

Um porta-voz da força policial disse à imprensa: “Ao comparecer, os agentes foram informados das preocupações com uma criança em um endereço na área. Foram tomadas medidas para proteger os envolvidos, e um homem e uma mulher foram presos por suspeita de crueldade infantil no mesmo dia. A criança já foi socorrida. Uma investigação está em andamento”. Até o momento, não se sabe ao certo quem publicou o vídeo. As imagens despertaram a fúria dos internautas. “É muito triste”, disse um usuário da internet. “Entrei em contato com os serviços sociais e disseram que o bebê está seguro, mas ele ainda está sob a guarda dos pais”, acrescentou outro, preocupado com a situação. Ao tabloide britânico The Sun, o Conselho do Condado de Kent confirmou estar ciente do ocorrido e garantiu já ter tomado as devidas providências. https://ecosdanoticia.net.br/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-07-at-15.11.27.mp4