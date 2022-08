Vídeo: No shopping Iguatemi em SP empresário agride modelo em academia de luxo

- Publicidade -

Câmeras de segurança de uma academia de luxo na cidade de São Paulo flagraram o momento no qual um empresário agride uma modelo e outras alunas do local que tentaram defendê-la. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

Segundo a vítima Helena Gomes, o empresário Thiago Brennand se incomodou com a presença dela na academia, mesmo com o local vazio na noite do dia 3 de agosto. Nos vídeos, é possível ver o homem circulando pela sala de musculação na qual ela estava e iniciando uma discussão verbal com ela após alguns minutos.

“Ele estava alterado, rodeando muito, Falou para eu sair de lá. Eu falei ‘Eu não saio’, ele falou de novo ‘sai’, eu falei ‘não saio’, eu falei mais alto e ele falou que mulher não gritava com ele”, afirmou a modelo.

Nas imagens, é possível ver quando o empresário dá um empurrão na vítima. “Eu fui para cima também, ele falou: ‘Eu vou cuspir em você, porque você merece’. E cuspiu em mim”, disse ela.

No boletim de ocorrência registrado na polícia, testemunhas confirmaram a agressão relatada pela vítima.

À reportagem, duas mulheres afirmaram que Thiago Brennand passou a persegui-las ou ameaçá-las após elas rejeitarem investidas dele.

“Comecei a temer pela minha segurança e informei tudo isso à mais alta gerência da academia. Nunca tive nenhum tipo de resposta. Ele fez mais uma ameaça, falando, inclusive, que ele não tinha medo dessa moda de direitos da mulher”, afirmou uma das vítimas, que não quis se identificar.

Segundo o Fantástico, Thiago foi expulso da academia. Ele registrou um boletim de ocorrência sobre injúria e ameaça contra Helena, afirmando que ela tentava “convencer mulheres” na academia a prejudicá-lo.

Em nota, a academia BodyTech e o Shopping Iguatemi, local em que a agressão ocorreu, afirmaram que prestam apoio à vítima e repudiam atos de violência.

Também em nota, o advogado de Thiago negou as acusações feitas pelas vítimas e afirmou que “apenas pessoas maldosas acreditariam ao ver o perfil do Dr .Thiago que se trata de uma pessoa que se frustraria ao não ser correspondido em seus flertes. Tudo não passa de um ataque de feministas”.

Em conversa com o Fantástico, o empresário disse que tem “ódio de todo tipo de violência contra a mulher” e afirmou que usou força comedida para lidar com a situação. “O que houve ali foi uma contenção e uma resposta certeira. Faria tudo de novo”, pontuou.

