VÍDEO: No Acre para show, cantora Maraisa brinca com fuso horário: ‘aqui a hora rende’

Uma das atrações musicais da Expoacre 2022 nesta terça-feira (2), a cantora Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, brincou com o fuso horário do Acre em uma de suas redes sociais após chegar no estado durante a madrugada. A cantora comentou sobre a diferença do horário do estado acreano em relação a outras regiões do país.

Cantora Maraisa brinca com fuso horário do Acre: ‘aqui a hora rende’

“Estamos o Acre, hoje é show em Rio Branco. Aqui ainda é umas quatro horas da manhã, né?. Tem gente me mandado mensagem de tudo que é lugar falando que já é seis horas, pra eu dormir. Aqui a hora rende, viu? Gostei”, comenta a artista.

A cantora preparava um café no quarto do hotel quando fez o comentário. Ela chegou com a irmã na madrugada e diz que ainda não tinha dormido.

A feira agropecuária teve início no último sábado (30), com a tradicional Cavalgada, e segue até o próximo domingo (7) com diversas atrações musicais e exposições. Além das cantoras, se apresentam na feira também a dupla Netto e Henrique.

Os shows têm previsão de iniciar às 23h. O encerramento de todas as atividades no parque ocorre às 3h desta quarta (3).

O que preciso para entrar na feira?

• Levar o comprovante de vacina com o esquema completou ou até a 2ª dose;

• uso de máscara durante o tempo de permanência e circulação em ambientes fechados;

• caso não esteja vacinada, a pessoa deve apresentar exame feito 24h antes do evento com resultado negativo para a doença.

O que é considerado esquema vacinal completo?

• Crianças de 5 a 11 anos devem comprovar ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid;

• Pessoas com idade acima dos 12 anos devem apresentar comprovante de duas doses do imunizante.

As medidas preventivas contra a doença foram recomendadas pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no último dia 8 de julho. O decreto tem validade por 30 dias.

A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas vai ficar a cargo dos órgãos municipais e estaduais.

A Expoacre começa no dia 30 de julho e termina dia 7 de agosto com exposição de produtos, shows de cantores nacionais e locais. Além de rodeio, prova de vaquejada, prova de motocross e prova de laço em dupla, provas de tambor, entre outras atrações.

Programação

• Terça-feira/2 de agosto – final do rodeio e os show de Maiara e Maraisa, e Netto e Henrique;

• Quarta-feira/3 de agosto – noite Católica (atração ainda não confirmada);

• Quinta-feira/4 de agosto – noite Gospel (atração ainda não confirmada);

• Sexta-feira/5 de agosto – abertura da prova de laço em dupla. Noite Amazon Music Eletronic com o DJ Ownboss;

• Sábado/6 de agosto – abertura da prova de vaquejada, prova de motocross e final da prova de laço em dupla;

• Domingo/7 de agosto – encerramento com o show de Wesley Safadão, 4ª Corrida Expoacre, final da prova de vaquejada e provas de tambor.

Fonte: G1ACRE