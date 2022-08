VÍDEO: Nigeriano é agredido até a morte em plena rua na Itália

- Publicidade -

Um homem nigeriano de 39 anos foi espancado e morto em plena luz do dia no meio de uma rua na Itália. Enquanto Alika Ogorchukwu era agredido, pessoas passaram pelo local e filmaram a cena. Entretanto, ninguém interveio ou tentou ajudá-lo.

O autor do crime é Filippo Ferlazzo, italiano de 32 anos que teria ficado incomodado com pedidos de esmola do nigeriano. Ferlazzo socou e sufocou Ogorchukwu por cerca de quatro minutos no meio da rua de Civitanova Marche, litoral italiano.

Além da brutalidade, o caso chama atenção pela indiferença dos pedestres que circulam no local.

O caso ocorreu às 14h de sexta-feira (29/7), no horário local. A polícia informou, nesta segunda (1°/8), que o italiano foi preso e será decidido se continuará detido durante o processo.