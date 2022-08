Vídeo mostra motociclista passando a mão em mulher no meio da rua

- Publicidade -

Um motociclista está sendo procurado por importunar sexualmente mulheres nas ruas do Distrito Federal. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem passa a mão em uma jovem, na QN 502 de Samambaia Sul.

A vítima está atravessando a rua quando o motociclista aparece. Ele muda a direção do veículo somente para assediar a jovem. Segurando sacolas de plástico, ela não tem chances de reagir ao ataque.

A jovem assediada é a estudante Flávia Maciel, 20 anos. Ela contou ao Metrópoles que quando viu o motociclista se aproximar, achou que seria assaltada. “Não esperava isso, a gente não espera um cara vir do nada e pegar na sua bunda. Não tive reação, só comecei a chorar muito e ficar trêmula”, conta a jovem.

A situação aconteceu por volta das 11h da manhã, quando ela tinha saído da academia e decidiu passar no mercado antes de voltar para casa. Flávia espera conseguir mais imagens de câmeras de segurança para abrir um boletim de ocorrência. Além disso, depois de conversar com amigas, a jovem descobriu outras duas mulheres assediadas pelo mesmo motociclista.

“Espero que nas filmagens eu consiga ver a placa da moto. Depois disso, vou à delegacia com as outras garotas e espero que ele seja responsabilizado, porque ele já fez isso com três só hoje”, lamentou a vítima. Ainda segundo Flávia, uma das filmagens mostra que o motociclista a seguiu antes de atacá-la.

Veja o vídeo: