Vídeo mostra ajudante de carga matando colega a tiros após discussão

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) repassadas à 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), que investiga o caso, a vítima foi atingida por dois disparos. Um dos tiros pegou no tórax de Diogo, o outro, na perna esquerda. Segundo testemunhas, Diogo foi morto após discussão de trabalho.

Os bombeiros tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos, sem sucesso, e o óbito foi declarado ainda no local do crime. Segundo o delegado-chefe da 17ª DP, Mauro Aguiar, o homem que efetuou os disparos já foi condenado por tentativa de homicídio e responde por porte de arma e formação de quadrilha com crime hediondo.

Após o assassinato em Taguatinga, Thales Costa não foi mais visto. A polícia pediu a divulgação da foto do foragido e, caso alguém saiba do paradeiro dele, que avise à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pelo telefone 197.

Veja o rosto de Thales Costa: