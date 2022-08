Vídeo: Momento exato em que assaltante é morto por Agente Publico de Segurança durante assalto a farmácia

- Publicidade -

O vídeo mostra toda ação dos criminosos, e a reação do agente de segurança pública que estava no caixa realizando o pagamentos de suas compras.

O assalto ocorreu na noite desta segunda-feira (01), na Farmácia do Consumidor, no município de Senador Guiomard/AC, onde um dos bandidos acabou morto, e o outro ferido. A drogaria já teria sido alvo do mesmo assaltante há um mês, e hoje ele retornou com um comparsa, mas dessa vez deu ruim para os dois.

Antônio José da Silva, 31 anos, vulgo “Negão ou Coroa”, morreu no local, e Emerson Almeida, 24 anos, foi atingido por um tiro de raspão na cabeça e foi levado para o Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. O estado de saúde de Emerson, é estável.