Vídeo: mina submarina explode em praia na Ucrânia e deixa dois mortos

- Publicidade -

Uma mina submarina localizada na praia de Odessa, na Ucrânia, explodiu nesse domingo (14/8). Dois banhistas que estavam nadando no mar no momento da explosão morreram.

A detonação também feriu outras duas pessoas. Apesar dos alertas para evitar o litoral em razão dos riscos à segurança, uma multidão de banhistas estava reunida na praia.

Os temores de um ataque aéreo russo aos banhistas levaram à proibição das pessoas de frequentarem a popular costa de Odessa durante o verão (atual estação no Hemisfério Norte). Um porta-voz da prefeitura disse que “um grupo de homens ignorou as restrições anunciadas para visitar o litoral e nadar nas águas costeiras”.

As imagens de câmera de segurança, compartilhadas pela mídia ucraniana, mostram a mina russa explodindo assim que o grupo volta de um mergulho. Segundo o Pravda, dois homens foram mortos instantaneamente pela explosão, elevando para cinco o número de pessoas mortas por minas no Mar Negro no verão deste ano.

Veja momento da explosão: