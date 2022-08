Vídeo: Mãe viraliza ao fazer noite de spa para acalmar filha recém-nascida com chá de camomila e banho de ofurô; assista

- Publicidade -

A supervisora comercial Anne Sena, de 28 anos, realizou uma noite de spa para sua filha Maitê Sena Furtado, de 1 mês e meio, relaxar e conseguir dormir. A moradora de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, contou que a bebê “ficou de boa e dormiu” depois que ela adotou algumas técnicas relaxantes. (Veja a noite de spa no vídeo)

Mãe faz ‘noite de SPA’ para acalmar filha recém-nascida e viraliza na web

“Ela tem um mês e meio e, nessa idade, eles [recém-nascidos] lutam muito contra o sono. Eles ficam chorando e fazendo aquela birrinha. É difícil fazer dormir às vezes. Naquele dia, eu pensei: vou preparar um banho legal para ela dar uma relaxada, uma noite de spa”, afirmou Anne.

“Eu implantei uma rotina para conseguir ter mais tempo para mim e conseguir cuidar da casa. Depois que eu fiz esse planejamento, eu reuni várias dicas que vi na internet e botei em prática. Eu coloco a luz baixinha, uma música relaxante e dou um ‘banho de ofurô’. E ainda coloco chá de camomila junto com a água do banho. É uma coisa muito antiga, uma dica de vó. O banho de ofurô simula o útero da mãe e a criança se sente como se estivesse no útero. Então, ela relaxou, ficou de boa e dormiu”,completou a supervisora comercial, que está de licença maternidade.

Mãe de primeira viagem, Anne Sena disse ao g1 que seu pós-parto foi difícil. Ela contou que chorava muito, mas conseguiu se adaptar à rotina e criar uma conexão com Maitê.

“Na primeira semana em casa, foi muito difícil. Eu chorava muito. Eu fiquei uma semana inteira chorando e tentando me adaptar. Mas eu fui entendendo o tempo dela. A privação de sono é algo que acaba com a gente. Depois desse tempo, eu comecei a me adaptar.Começou a ser uma rotina mais calma. Quero aproveitar todas as fases dela. Depois que eu comecei a levar de uma forma mais leve, está fluindo de uma forma muito tranquila e leve. Eu tenho uma troca e conexão muito bacana com ela”.

A repercussão que o vídeo ganhou surpreendeu a mãe de Maitê, já que as imagens não mostram algo “surpreendente”. A publicação, no entanto, já superou 12 milhões de visualizações no Tiktok.

“Foi mais um dia normal na nossa rotina, nem imaginava que ia viralizar tanto. Eu tinha 40 seguidores no Tiktok quando eu postei. Eu editei e publiquei. Eu costumo deixar o celular em modo avião para não acordar ela. Quando eu vi, já estava com mais de 30 mil seguidores. Agora, eu estou com quase 89 mil seguidores já. O vídeo está com 12 milhões de visualizações. Eu jamais ia esperar isso”.

A mãe contou ainda que costuma fazer a “noite do spa” antes da exibição da novela Pantanal, na TV Globo, para assistir enquanto a filha dorme. Por isso, Maitê recebeu os apelidos de Juminha Marruá e Oncinha, por causa da personagem interpretada pela atriz Alanis Guillen.

“Todos os dias eu assisto a novela com ela. Quando não assisto no horário normal, assisto no Globoplay. Por isso, dera o apelido de Juminha Marruá para ela, ou oncinha”, disse a mãe Anne.