Vídeo: ladrão de carro tenta fugir da polícia e acaba preso… nas escadas do metrô

- Publicidade -

Um incidente inusitado ocorreu nesta segunda-feira, 22 de agosto, em Madri, Espanha. Conforme os relatos da equipe de emergência da cidade no Twitter, um ladrão tentou escapar da polícia pelas escadas do metrô da capital espanhola. O que ele não esperava era ficar preso nela junto com o carro, um sedã da Mazda roubado de um estacionamento próximo ao local.

Segundo os relatos da mídia, a intenção do rapaz de 36 anos não era “pegar o metrô”, e sim usar a faixa dedicada aos ônibus ao longo da rodovia para escapar.

A via, no entanto, acabou levando até o trevo da estação Plaza Elíptica. Sem saída, o ladrão optou por usar a escada para fugir. Ao perceber que estava preso, ainda tentou sair do veículo, mas o corrimão bloqueou a abertura das portas do carro.

Un conductor ha irrumpido en el interior del intercambiador de Plaza Elíptica con un coche robado y ha quedado encajado en las escaleras sin causar heridos. ➡️@SAMUR_PC ha atendido al conductor, ileso.

➡️@BomberosMad retira el vehículo.

➡️@policiademadrid realiza el atestado. pic.twitter.com/RBRwnxzgCe — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 23, 2022

Após a chegada da polícia, o indivíduo foi atendido e transferido para um hospital antes de ser preso. Segundo as autoridades, o homem testou positivo para o uso de cocaína, o que pode explicar o comportamento anormal na fuga.

No fim, o trabalho pesado ficou para os bombeiros, que tiveram que encontrar uma forma de retirar o carro das escadas da estação.