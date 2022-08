- Publicidade -

Um vídeo flagrou uma mulher espancando o filho de 10 anos, no bairro São Geraldo, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Vídeo flagra mãe espancando o filho de 10 anos em Pedro Leopoldo (MG). Ao menos três adultos presenciaram a cena. Veja mais: https://t.co/9RRBfSO4pV #R7Minas pic.twitter.com/rdZOOmxua8 — Record TV Minas (@recordtvminas) August 22, 2022

A Polícia Civil investiga o caso e colhe depoimento da suspeita desde a tarde desta segunda-feira (22). A mãe foi localizada pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar quando voltava da escola com o garoto.

A reportagem teve acesso aos vídeos das agressões. As imagens mostram a criança aos prantos enquanto a mãe a atinge com socos, tapas e chutes. Em determinado momento, a mulher bate a cabeça do menino contra o chão diversas vezes.

“Se a polícia vier aqui que você machucou a menina, você vai para o abrigo. Lá que é o seu lugar. Lugar de quem agride as pessoas é dentro do abrigo. Não pedi para ninguém interferir aqui. Cale a sua boca. Você estragou a minha noite“, grita a mulher.

A cena se passa na sala de uma casa. O vídeo foi feito por uma mulher, que não aparece interferindo na sessão de espancamento. Um homem aparece sentado no sofá, sem se manifestar. Em determinado trecho da gravação, um segundo homem tenta separar mãe e filho, mas a mulher se mostra resistente.

A polícia ainda não esclareceu em quais circunstâncias o vídeo foi feito e a data do ocorrido. O Conselho Tutelar encaminhou o menino para um abrigo no início da noite desta segunda-feira, com uma medida protetiva contra a mãe biológica.

O Conselho Tutelar também confirmou que a criança havia morado em um abrigo antes. A instituição ainda não sabe esclarecer se há um histórico de agressões na família.