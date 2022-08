Vídeo: fã rouba colar de Gustavo Lima e cantor fica sem reação

- Publicidade -

Sábado (30/7), durante um show em São Luís (MA), Gusttavo Lima desceu do palco para ficar mais próximo dos fãs. O que o cantor não esperava é que ele fosse furtado neste processo, por um deles.

O vídeo mostra o momento em que uma pessoa se aproxima de onde o Embaixador passa, cercado por seguranças, e avança com a mão na direção do pescoço dele. O objeto é puxado com força, mas a ação foi tão rápida que nem os seguranças do sertanejo ou o próprio cantor parecem ter percebido o ato.

“Calma, calma, calma. Que isso?”, reagiu Gusttavo na hora, antes de seguir em frente, achando que se tratava apenas de uma animação fora do controle. Nas redes sociais, os fãs do cantor pediram para que as pessoas tenham mais respeito com o artista.

Veja o vídeo: