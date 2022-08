VÍDEO: Fã com paralisia cerebral ‘estreia’ carro que ganhou de Zé Neto e Cristiano

- Publicidade -

Emanuela, a menina de 6 anos que ganhou um carro da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano em Campo Grande, já “estreou” o veículo pelas ruas da Capital. O presente foi entregue no dia 23 de julho e é claro que a família não perdeu tempo e usou o automóvel na locomoção da pequena, que tem paralisia cerebral.

Ao MidiaMAIS, Luciana, mãe de Manu, conta que a filha ficou muito feliz e amou passear com o carro presenteado pelos cantores. “Olha aí”, disse ela, mostrando o vídeo abaixo:

A família agora está juntando dinheiro para conseguir fazer a transferência do carro. Emanuela mora com a mãe, o irmão mais velho e o pai e ainda não frequenta a escola, mas deve começar a estudar já no ano que vem.

“Ela frequenta o Cotolengo do Centro, é como se fosse uma creche, e não foi para a escola ainda porque a adaptação que fizeram na cadeira de rodas dela não está muito legal e está prejudicando a coluna e o quadril. Eu consegui um atendimento pra ela fora da cidade, pra ajeitar o quadril e a coluna, no hospital Sara Kubitschek, então eu vou a cada seis meses. Agora vamos em setembro, dia 28, pra fazer a adaptação da cadeira. Depois de setembro, ela começa a frequentar de novo o Cotolengo Centro Dia”, conta Luciana.

Mas os planos vão além. “Ano que vem vou colocar ela na escola. Ela faz fisioterapia, fono, vai na psicóloga e agora estou atrás de hidroterapia, ela precisa. Não sei onde tem por aqui, pelo SUS não tem. Estou vendo particular mas também não estou achando”, lamenta.

Aos 40 anos, a mãe de Emanuela cuida de casa, da família, e especialmente da Manu. Foi graças a um apelo de Luciana que a dupla Zé Neto e Cristiano se emocionou e decidiu dar o presente, que foi entregue por um assessor direto de Zé Neto no dia 23 de julho. “Não trabalho fora, cuido dela com a fisioterapia, levo ela para as consultas médicas, recebo BPC Loas pra tomar conta dela”, finaliza Luciana, muito agradecida pelo Corsa.

Encontro com Zé Neto e Cristiano

Atendendo ao apelo de uma mãe aflita, a dupla Zé Neto e Cristiano deu um carro para uma fã campo-grandense com paralisia cerebral. Os cantores conheceram a pequena Emanuela, de 6 anos de idade, quando vieram fazer um show em Campo Grande no mês de abril. Manu entrou no camarim e levou os artistas às lágrimas.

Conforme o relato, Zé Neto e Cristiano se emocionaram com a história da garotinha. Eles cantaram para ela sua música preferida e a mãe, Luciana, pediu ajuda para o transporte da filha. No dia 23 de julho, o sonhado carro que vai ajudar na locomoção da menina, que anda em uma cadeira de rodas, finalmente chegou.

“No último show deles aqui em Campo Grande, no camarim, presenciei a cena mais humana que já vi de artistas”, conta a biomédica Angélica Takei, que acompanhou tudo de perto. “A mãe de Emanuela resolveu ir ao show da dupla sertaneja, pois sua filha fica muito feliz quando ouve as músicas deles. Após Zé Neto cantar sua canção predileta no camarim, a criança e os cantores ficaram muito emocionados e caíram no choro, tanto Zé Neto, que é um ser maravilhoso, quanto o Cris, que ficou muito abalado”, relembra Angélica.

Após encontrar os artistas no camarim, que atenderam Manu com todo carinho, Luciana contou para eles sobre os problemas diários que a menina passa. “Ela apenas pediu ajuda para o transporte, já que quando chove o ônibus fica muito difícil. Luciana, como uma mãe desesperada, pediu, e a dupla disse que ajudaria”, descreve ela.

Prometido e cumprido. Sem alarde nas redes sociais, o carro foi entregue no dia 23 de julho, exatamente três meses depois do último show de Zé Neto e Cristiano em Campo Grande. Como forma de agradecimento, Luciana fez um vídeo e publicou nas redes sociais.

“A minha bênção, maravilha, chegou. O que eu pedi pra vocês… a partir de hoje, Manu não vai mais sofrer nos ônibus, não vai mais tomar chuva e não vamos passar mais aperto. Eu agradeço de coração, vocês são muito importantes na minha vida”, iniciou Luciana.

Muito emocionada, a mãe ainda fez um convite para a dupla. “Esse carro não é meu, é da Emanuela. Eu tô meio sem palavras, mas fico agradecida. Espero um dia ir a um show e ver vocês de novo. E vocês vão dar uma voltinha no carro. Vocês deram volta na motinha da menina, agora vai ser no carro da Emanuela”, propôs ela, finalizando.