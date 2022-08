Vídeo: erupção vulcânica causa espetáculo e atrai turistas na Islândia

- Publicidade -

Vários turistas se aproximaram do vulcão Fagradalsfjall, que estava em erupção no sudoeste da Islândia, nesta quarta-feira (3/8), para observar o espetáculo provocado pelas lavas expelidas. As autoridades pediram que os espectadores observassem o fenômeno rapidamente, para evitar quaisquer riscos e acidentes.

Devido à erupção, a concentração de dióxido de enxofre pode chegar a mais de dois mil microgramas por metro cúbico no local, um nível considerado “insalubre para os sensíveis”, de acordo com a Agência Ambiental da Islândia.

A erupção, classificada como uma fissura vulcânica, está ocorrendo próximo ao Aeroporto Internacional de Keflavik e da capital do país, Reykjavik.

