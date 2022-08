VÍDEO: em ação rápida, mãe salva criança de ser atropelada por carro

- Publicidade -

Uma menina, sem idade informada, foi salva pela mãe de ser atropelada por um carro que desceu a rua sem controle, porque o freio de mão não foi acionado. Veja no vídeo abaixo. imagens da ocorrência, registradas por câmeras de segurança da região.

O veículo atingiu a perna da menina e provocou ferimento leve. Não houve necessidade de atendimento médico, segundo a Polícia Militar (PM).

Mãe salva criança de atropelamento em Cláudio

Segundo a PM, o proprietário, que não tem relação com a criança e a mãe, parou o veículo para buscar um lanche quando o carro começou a descer. As imagens registradas mostram o momento que o veículo começa a se mover sem ninguém na direção.

Neste momento, a menina atravessa a rua e mãe dela rapidamente a retira da frente do carro. Após arrastar a criança, a mulher ainda tentou fazer com que o carro parasse. Uma pessoa que estava dentro do carro, no banco de passageiro, também tentou parar o carro, mas por falta de conhecimento de direção, não conseguiu.

A Polícia Militar disse que outra pessoa, que estava na lanchonete, entrou no carro, puxou o freio de mão e só então o veículo parou.