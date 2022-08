Vídeo: Durante motociata em Curitiba homem atira objeto em Bolsonaro

- Publicidade -

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi atacado durante motociata nesta quarta-feira, 31, em Curitiba, no Paraná. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o momento em que o candidato à reeleição passa de moto por uma avenida, acompanhado de sua escolta e seus apoiadores, e um homem supostamente joga um objeto em sua direção.

Na sequência, o presidente se abaixa para tenta desviar, no entanto, não é possível identificar qual a natureza do objeto e se, de fato, acertou o presidente, que ainda não se posicionou sobre o assunto.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro falam em “falha gravíssima” na segurança e afirmam que episódio é “inaceitável”.

“Essa segurança amadora do presidente precisa ser trocada imediatamente. Hoje na motociata uma pessoa na calçada lançou uma pedra no presidente. Se fosse um atirador, já era”, escreveu um apoiador.

“Muito perigoso isso. Tá na hora do presidente parar com a motociata. Melhor no corpo a corpo onde há mais proteção”, falou outro, em referência aos compromissos da campanha à reeleição.

Veja o vídeo:

Portal Jovem Pan