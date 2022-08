VIDEO: Durante aula, menino de 7 anos da lição sobre educação sexual

- Publicidade -

Um menino de 7 anos de Ibirama, no Vale do Itajaí, viralizou nas redes sociais ao mostrar para os colegas de sala o que aprendeu durante uma palestra sobre educação sexual na escola. O garoto se ofereceu para responder, na frente da classe, o que deve ser dito quando alguém tentar encostar nas partes íntimas de uma criança.

“Não mexe nas minhas partes íntimas”, falou em voz alta. O vídeo publicado pela pedagoga Shirlei Silva, que comandou a atividade, já havia alcançado 122 mil curtidas na noite de segunda-feira (29).

Apesar do episódio ter ocorrido há cerca de um mês, a publicação foi compartilhada por milhares de pessoas nos últimas dias. Entre os comentários, internautas destacaram a importância da educação sexual no combate ao abuso infantil.

A mãe do garoto, Tatiana Kloth Gubler, diz que a família está orgulhosa do caçula.

Ela conta que naquele dia, a turma do 2º ano participou de uma atividade lúdica com uma palestrante que mostrava com sinais verde, amarelo e vermelho em quais partes do corpo da criança o toque é considerado adequado ou não. No final da apresentação, a mulher pediu voluntários para mostrar o que tinham aprendido.

Assunto presente

Tatiana explica que ela e o marido sempre abordam o assunto com os dois filhos, de 7 e de 12 anos. Gubler completa que viu no exemplo do filho uma oportunidade de quebrar tabus e levar conhecimento a outras crianças.

“Eu achei o máximo, porque a gente sempre ensina bastante, deixamos claro que ninguém pode não tocar neles e nem eles, principalmente por serem meninos, não podem tocar em ninguém”, afirma.

“[O vídeo] foi importante para entenderem que educação sexual na escola é isso. Não é ensinar sexo. Eu fico feliz que foi meu filho a ir lá na frente [da turma] falar, porque sei que muitos alunos não conversam sobre isso em casa”, destaca Tatiana Kloth Gubler.