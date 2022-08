Vídeo do deslocamento do jovem que morreu após festa têm corte de 1 minuto

- Publicidade -

A divulgação do material cedido à Polícia Civil, mostrando o deslocamento de Phelipe Francisco Lourenço, apenas ampliaram o mistério em torno da morte do jovem de 24 anos, após uma festa no último sábado, 13 de agosto.

Divulgados pela reportagem, os vídeos registrados por câmeras de segurança mostram a movimentação do jovem na Pedreira Paulo Leminski, momentos após o evento.

Chamou a atenção, porém, um corte de um minuto realizado na imagem. No momento em que mostra Phelipe entrando em uma área restrita da Pedreira, o vídeo pula de 0h01min21s para 0h02min10s.

Delegada responsável pelo caso, Tathiana Guzella, explicou que o corte fez parte das primeiras imagens cedidas à polícia para a investigação.

Já o advogado da família da vítima, Nilton Ribeiro, afirmou que espera a análise integral das imagens e uma apuração intensa das informações, para tentar determinar o que causou a morte do jovem.

“Nós precisamos terminar de ver esses vídeos na íntegra. Ainda faltam peças nesse quebra-cabeça. O quebra-cabeça ainda não está encerrado, não está montado. Faltam peças ainda”, disse.

Os organizadores do evento não comentaram o corte no vídeo, e afirmaram que “a apuração de fatos está sendo realizada pelas autoridades competentes e toda, e quaisquer informação sobre o ocorrido neste final de semana está sendo apurada por eles”.

Entenda o caso

Phelipe foi encontrado em um lago na Ópera de Arame, local ao lado da Pedreira Paulo Leminski. Segundo a organização do evento, o rapaz sofreu uma queda de uma área de acesso proibido.

A família da vítima tenta entender se ela caiu sozinha ou foi empurrada. Até o momento, porém, não há nada que comprove qualquer tipo de agressão.

De acordo com a Polícia Civil, uma ambulância levou o jovem a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo a Prefeitura de Curitiba, ele já chegou sem vida na unidade de saúde.

O evento contava com câmeras de segurança. As imagens foram revistas pela organização, que afirma que “após o encerramento do evento e saída total do público, o jovem retornou ao complexo da Pedreira pulando o muro lateral externo e se dirigindo a uma área de acesso restrito, que faz divisa com a Ópera de Arame, local onde ocorreu a queda”.

Fonte/ Portal Yahoo.com