Vídeo chocante mostra resgate de lutador de jiu-jítsu baleado na testa

Novas imagens registraram o momento do resgate do lutador Leandro Lo, multicampeão mundial de jiu-jítsu e um dos maiores nomes da modalidade. Ele foi baleado por um policial militar de folga com um tiro na cabeça durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo, na madrugada deste domingo (7/8). Lo chegou a ser levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, mas teve morte cerebral informada pelo advogado da família.

O vídeo mostra o desespero de pessoas que tentavam abrir caminho para que as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros conseguissem transportar o lutador, que estava imobilizado em uma maca. Uma mulher chegou a perder o equilíbrio ao tentar ajudar a abrir caminho.

Veja vídeo do resgate do lutador:

