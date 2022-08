Vídeo: Casa em construção desaba no bairro Estação Experimental

- Publicidade -

Uma casa desabou, na tarde desta terça-feira (09), na rua Senador Kairala, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Vizinhos informaram que a casa estaria sendo construída de forma irregular, e que foi feita uma denuncia ao CREA, informando a real situação da construção do imóvel.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), esteve na residência e embargou a obra. Porém, o proprietário da casa, ignorou a ordem de embargo e continuou com a construção.

Por volta das 13h desta terça, a casa desabou, atingindo uma outra residência, que teve a estrutura da área e o telhado destruídos pelos concretos que foram arremessados durante o desabamento.

Uma câmera de monitoramento de uma casa, filmou o momento exato que a residência desabou totalmente. No vídeo, aparece dois estudantes descendo a ladeira em direção a casa, minutos antes de acontecer o desmoronamento.

No momento do desabamento, o dono da residência se encontrava na parte externa do imóvel, e na casa não morava ninguém, somente um cachorro que estava na residência morreu soterrado nos escombros.

A polícia militar foi acionada, porém quando chegou ao local, o proprietário da residência não foi mais encontrado.

Veja os vídeos: