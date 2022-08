Vídeo: cão de rua furta petisco de pet shop e é “perdoado”

- Publicidade -

Um pet shop de Nova Esperança, cidade do noroeste do Paraná, foi alvo de um ataque de fofura nesta terça-feira (16). Era horário do almoço, quando um cachorro entrou tranquilamente pela porta, analisou as prateleiras e furtou um petisco.

Toda a ação do cãozinho foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento (assista abaixo). Nas imagens, é possível ver que ele espera o local ficar vazio, entra pela porta da frente e observa as prateleiras, antes de escolher o pacote.

Tabata de Oliveira trabalha no pet shop e disse que o item furtado era uma orelha de boi, vendida como petisco para pets. Ela afirmou que o cachorro foi perdoado e o funcionário da loja abriu o pacote para ele saborear à vontade.

“A gente estava aqui resolvendo um problema e aí vimos pelo vidro ele saindo com a orelhinha. Quando vimos na câmera, ele tinha pego da prateleira. Fomos até ele, desembalamos, pra ele não comer o plástico. Era uma orelhinha de boi. Pegou um petisco bom!”, contou à Banda B.

Essa não é a primeira vez que o local é alvo de cãezinhos espertos. Em 2021, o animal era conhecido. Agora, Tabata relatou que o “meliante” usa coleira, mas sempre está pelas ruas.

“Já aconteceu outra vez, mas foi com outro animal. O primeiro foi um cachorro de uma cliente nossa, que vem todo dia passear aqui e conseguiu levar um biscoitinho. E, dessa vez, esse que pegou sempre está aqui, mas não sabemos se tem dono. Ele sempre para, pede uma ração, entra na loja, mas essa é a primeira vez que ele pegou a orelhinha”, disse.

O proprietário do pet shop, é claro, não vai prestar queixa.

Veja o momento em que o cão furta petisco: