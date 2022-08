- Publicidade -

O corpo de uma onça pintada, com a cabeça esmagada, foi registrado em um vídeo que passou a circular nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 12.

De acordo com o home que filme o animal estendido sem vida no chão, a onça teria sido atropelada por um caminhão, na BR-364, no Bujari, interior do Acre.

“O caminhão passou por cima da cabeça dela, aqui perto do posto de gasolina”, narra o homem.

Fonte: A Gazeta do Acre