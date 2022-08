Vídeo: avião faz pouso de emergência e cai em avenida nos EUA

A aeronave modelo Cessna 182 pousou entre os carros próximo a um cruzamento. Segundo os bombeiros, por sorte, nenhum automóvel foi atingido. Além do piloto, ninguém mais ficou ferido no acidente.

O presidente da empresa responsável pelo avião informou ao portal local Click Orlando que o veículo estava em um voo de manutenção e que a queda foi causada por falhas no motor.

Veja o vídeo:

Em comunicado, a Patrulha Rodoviária da Flórida informou que os estragos foram pequenos. As asas do avião atingiram duas palmeiras durante o pouso, e a frente da aeronave causou pequenos danos à parede da garagem de uma residência próxima ao local do pouso forçado.

Fonte: Metrópoles