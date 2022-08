- Publicidade -

Um avião da Companhia Latam, teve que arremeter durante o pouso no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco. Uma pessoa que estava fazendo filmagens do momento do pouso, gravou toda a ação.

O motivo do avião não ter conseguido aterrissar, foi os fortes ventos, impedindo o pouso do boeing.

Veja o vídeo: