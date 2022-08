Vídeo: atletas de futsal descobrem em quadra morte de companheira

- Publicidade -

Imagens emocionantes divulgadas pela Associação Female Futsal da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) mostram o momento em que atletas são informadas da morte de Pietra Medeiros.

A jogadora de futsal faleceu aos 20 anos, na sexta-feira (19/8), vítima de hepatite autoimune. Pietra fazia parte do time Taboão, de São Paulo. Na noite de sábado, a equipe jogava partida contra a equipe Female/Unochapecó, de Santa Catarina.

No fim do jogo, as atletas são informadas de que a colega havia falecido e começam a chorar. Algumas das jogadoras sentaram na quadra e ficaram em estado de choque.

As imagens foram capturadas por uma equipe de reportagem que dialogavam com as atletas sobre a partida. Uma das jogadoras conversava com o repórter e, durante a entrevista, percebeu que as demais colegas estavam chorando. A jovem ficou emocionada e deixou o bate-papo ao descobrir a morte de Pietra.

Veja:

Em nota, o tipo Female/Unichapecó lamentou a morte de Pietra. “Viemos, por meio deste, nos solidarizar com a equipe de Taboão pelo falecimento da sua atleta Pietra. Desejamos muita força a todos os familiares e às pessoas próximas”, divulgaram nas redes sociais.

Entenda o caso A jogadora de futsal Pietra Medeiros morreu na noite de sexta-feira (19/8), aos 20 anos. A atleta estava internada em estado grave com hepatite autoimune. Ela chegou a fazer um transplante de fígado na quarta-feira (17/8), mas não resistiu. A morte foi comunicada nas redes sociais do time de futsal feminino Taboão, do qual Pietra fazia parte. “Agradecemos a todos que se uniram nesses últimos dias desafiadores e oraram por ela”, publicou a equipe. De acordo com o clube de futsal, o velório foi às 14h de sábado, no Ginásio Ayrton Senna, em Taboão da Serra, São Paulo.