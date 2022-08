Vídeo: assaltante devolve lixeira após ser flagrado por câmera

- Publicidade -

Um assaltante devolveu uma lixeira após o furto ser flagrado por uma câmera de segurança, em João Pessoa. O caso aconteceu por volta das 5h30 do último sábado (20) no bairro Manaíra. O objeto de ferro estava fixado na calçada de um condomínio residencial. Veja o vídeo no final da matéria.

Pelas imagens do circuito de segurança, é possível observar quando o homem se aproxima da lixeira e começa a forçar o objeto de um lado para o outro. Em aproximadamente um minuto, ele consegue arrancar a lixeira do chão e vai embora.

De acordo com um morador, a devolução do objeto aconteceu um dia após o furto. E, ainda segundo ele, o assaltante teria sido convencido por outra pessoa a devolver a lixeira.