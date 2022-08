Vídeo: Acidente que matou primeira mulher a se tornar motorista de ônibus em Rio Branco

- Publicidade -

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente que vitimou Mylene Marques Machado, na madrugada do último sábado, 6, no bairro Tucumã, em Rio Branco. Mylene foi a primeira mulher a dirigir profissionalmente um transporte coletivo comum e articulado, na capital acreana, fazendo história na profissão que amava.

Na gravação, é possível ver Mylene trafegando, em baixa velocidade, quando ela sai da linha reta e acaba desviando sua rota, batendo de frente com a lixeira. Não é possivel, no entanto, discernir se ela tentava desviar de algo, mas, é possível ver que, com a batida, o capacete dela cai e ela bate o rosto no chão.

