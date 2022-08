VÍDEO: ação rápida de pai salva bebê de atropelamento

- Publicidade -

A rapidez de um pai salvou a vida do filho, um bebê de colo, que poderia ter sido atingido por um carro. O caso, registrado em vídeo, ocorreu em São Félix do Xingu, sudoeste do Pará, no sábado (30), e viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (1º).

Ação rápida de pai salva criança de atropelamento em São Félix do Xingu

De acordo com as imagens, o homem está na frente de uma loja com o filho. A criança está na moto. Um carro em alta velocidade se aproxima na direção da motocicleta. Neste momento, o pai age rápido e tira o filho da moto, que é arrastada pelo carro. O bebê, de um ano, é salvo.

O caso ocorreu na comunidade Vila Taboca. De acordo com a vítima, depois do susto, ele e o dono do carro entram em acordo sobre o ressarcimento do prejuízo. O caso não foi registrado na polícia.