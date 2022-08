Vice de Mara Rocha diz que produtores precisam de infraestrutura após agronegócio ser taxado como solução tabajara para o desenvolvimento do Acre

- Publicidade -

Fernando Zamora, candidato a vice-governador na chapa da candidata Mara Rocha, publicou em suas redes sociais um vídeo rebatendo matéria publicada em um veículo de comunicação do Estado que se refere ao agronegócio como solução “tabajara” para o desenvolvimento do estado do Acre.

Contrariado, Zamora criticou a falta de condições de infraestrutura de ramais e escoamento de produção.

“Tabajara é tudo que foi proposto para o desenvolvimento do Estado até hoje. O pequeno produtor precisa de infraestrutura, precisa de ramal, precisa de luz de qualidade, coisa que não temos”, disse.

Atualmente a agricultura familiar no Acre, contempla mais de 30 mil famílias, são os dados da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa). Dessas famílias, 80% tem menos de 100% cabeças de gado, fortalecendo ainda mais a atividade rural como fonte de renda e geração de emprego, locais.

O governador Gladson Cameli venceu as últimas eleições com propostas de ações que contemplassem o setor, entretanto, durante os 4 anos anos de seu mandato, poucas foram as ações que possibilitassem o desenvolvimento dos trabalhos foram executadas.

Uma das principais propostas da candidata Mara Rocha para o governo do Acre é trazer o desenvolvimento para o estado por meio do fortalecimento da produção local, para isso, Mara quer intensificar obras de melhorias de ramais para escoamento de produção, mecanização e levar assessoria técnica aos produtores de todo o estado.

Contribuições do Agronegócio para o desenvolvimento econômico

O agronegócio, no Acre, com forte atuação na agricultura familiar, atualmente é responsável por gerar emprego e renda em todo o país, sua cadeia produtiva atinge diversos setores, como indústrias, insumos, transporte e comércio.

O ciclo do agronegócio é formado pelos insumos, a produção, distribuição e o consumo. E os produtos gerados são basicamente alimentos (in natura ou processados), biocombustíveis, têxteis e madeiras.

Há também a mão de obra, maquinário, adubos, transporte entre outros. Já as produções compreendem ao cultivo do solo, as várias culturas como a da laranja, milho, café, alface, cana, algodão, soja entre outros.

E a criação de animais, voltadas para a produção de leite, lã e os subprodutos desses ou gado de corte, por exemplo. E além do cultivo e criação, que é o início da produção, tem o processo de fabricação de outros produtos, que são os chamados processados (manteiga, queijos, conservas, tecidos, etc).

Fonte: Assessoria