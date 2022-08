Via Verde Shopping recebe exposição em alusão ao “Dia do Soldado” nos próximos dias 27 e 28 de agosto

- Publicidade -

Em alusão ao Dia do Soldado, comemorado no último dia 25 de agosto, o Via Verde Shopping recebe nos dias 27 e 28 de agosto, respectivamente sábado e domingo, a exposição do Exército em alusão à data.

Além das exposições, a banda do Exército se apresentará às 15h na Praça de Alimentação nos respectivos dias.

Segundo Guilherme Naves Pinheiro, comandante do 4° BIS, a exibição mostrará a área de pernoite do combatente de selva; material de emprego em escalada; uniformes utilizados em operações e o traje anti tumulto; vídeos institucionais; e ação operacional do Exército Brasileiro. “Queremos apresentar aos cidadãos alguns materiais que o Exército Brasileiro utiliza”, acrescenta.

Fonte/ Assessoria