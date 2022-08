Via Verde Shopping recebe a exposição “Aquarela” do artista Ueliton Santana

- Publicidade -

Teve início na última terça-feira, 09 de agosto, a exposição “Aquarela” assinada pelo artista Ueliton Santana. O artista é natural de Sena Madureira e sempre se interessou pelas artes visuais, sendo que realizou a primeira exposição nos anos 2000, e desde então não parou de produzir e expor em algumas capitais brasileiras. Segundo ele, a mostra surgiu por conta do amor que sente pela arte e, em especial, pela técnica aquarela.

“A ideia de expor no shopping veio de outro artista e eu aceitei porque há expectativa de grande público, pois o fluxo de pessoas no espaço é intenso. Além disso, é possível mostrar o potencial artístico que o Acre tem”, conta Santana. A mostra está exposta no Espaço Cultural do shopping em frente a loja Marisa.

