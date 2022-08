Via Verde: Ciclista é atropelado ao tentar atravessar BR-364

- Publicidade -

Mais um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (17), na BR- 364, na Via Verde, próximo ao depósito das Lojas Gazin, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, o ciclista Afonso Nunes da Silva, de 53 anos, trafegava em sua bicicleta, no mesmo sentido que o veículo Ford Ka, placa QLU-9871 trafegava.

Ao chegar em uma faixa de pedestres, Afonso tentou fazer uma travessia para chegar do outro lado da rodovia, mas não verificou se tinha aproximação de veículos antes de cruzar a pista, e acabou sendo atingido em cheio pelo carro, que fazia o mesmo percurso do ciclista.

Com a colisão, o homem foi arremessado, caindo no parabrisa do automóvel e depois no asfalto. A motorista do Ford Ka permaneceu no local e acionou o SAMU, que enviou uma viatura de suporte básica (07), para atender a vítima.

Ao chegar no local, os paramédicos avaliaram a situação do ciclista, e acionaram a viatura de suporte avançado (01), para auxiliar no atendimento ao homem. Após estabilizarem Afonso, o mesmo foi encaminhado ao Pronto-socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado estável.

Conforme a médica do Samu, Maria Eduarda, a vítima estava consciente e possivelmente teria uma fratura, que só será confirmada após o paciente passar por uma avaliação com a equipe de trauma do PS.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, para realizar os procedimentos de praxe.