Vereadora trans desaparecida no Espírito Santo é resgatada pela polícia

A vereadora trans do Rio Novo Sul, no Espírito Santo, Lari Bortolote Marcon (Republicanos), de 27 anos, foi resgatada pela Polícia Civil na noite desta segunda-feira (22) após ser supostamente sequestrada pela manhã. A informação do resgate foi confirmada pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).

“A vereadora de Rio Novo do Sul Lari Bortolote foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC”, escreveu Casagrande em suas redes sociais.

Lari Camponesa, como é mais conhecida, é a única mulher trans a exercer o cargo de vereadora no ES.

O caso foi divulgado inicialmente pela advogada Fayda Belo, que se descreveu como amiga pessoal da vereadora e relatou o ocorrido em um vídeo. Segundo Fayda, Lari Bortolote estava em um sítio na companhia de seu pai quando dois homens armados apareceram.

De acordo com o relato da advogada, o pai foi amarrado pelos criminosos, que, em seguida, pegaram a parlamentar e a jogaram em um carro.

Mais tarde, a candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Sul e vereadora por São Borja, Lins Robalo (PT), fez coro à Fayda e solicitou ajuda para encontrar Lari.

A CNN entrou em contato com a Polícia Civil e Polícia Militar do Estado, mas ainda não obteve retorno.

Fonte: CNN Brasil