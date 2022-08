Venda de Vitinho para o Al Ettifaq da Arábia Saudita já é acertada pelo Flamengo

- Publicidade -

Contratação mais cara do Flamengo em 2018, o atacante Vitinho está prestes a deixar o clube. De acordo com informações do portal GE, o jogador está a caminho do Al Ettifaq, da Arábia Saudita. Segundo informações da publicação, o Rubro-negro e a equipe saudita já teriam trocado documentos e acertados detalhes da transferência, faltando pouco para sua oficialização.

Aos 29 anos, o jogador vai assinar um contrato por três temporadas com o novo clube. Por conta das negociações, Vitinho não deverá aparecer na lista de relacionado para o clássico com o Botafogo no próximo domingo (28/8), pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano, e por isso, deve sair sem que o Al Ettifaq tenha que pagar multa rescisória. No entanto, segundo informações do GE, o Rubro-negro deve manter 35% dos direitos econômicos do jogador.

O meia-atacante jogou 215 jogos pelo Flamengo e marcou apenas 29 gols. No entanto, conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, três Cariocas e uma Recopa.

Fonte: Metrópoles