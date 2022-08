Veja se a Receita incluiu você para receber 4º lote do IR 2022; Confira

- Publicidade -

A Receita Federal liberou nesta quarta-feira (24) a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Veja mais abaixo como saber se você foi incluído neste lote para receber o dinheiro.

O quarto lote será pago no dia 31 de agosto. O dinheiro será creditado na conta informada pelo contribuinte no momento da declaração. O crédito bancário será feito para 4.462.564 contribuintes, totalizando R$ 6 bilhões.

Desse total, R$ 265.909.045,61 serão pagos aos contribuintes que têm prioridade legal — são 7.855 idosos acima de 80 anos, 60.575 entre 60 e 79 anos, 5.514 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 25.854 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também entram neste lote 4.362.766 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 30 de maio deste ano.

O valor pago aos contribuintes terá correção de 3,05% pela Selic, a taxa básica de juros.

Consulta ao 4º lote da Restituição do Imposto de Renda: Como saber se vou receber?

Para saber se o seu pagamento será liberado neste lote, você deve acessar o site da Receita e informar o número do CPF (sem separadores de números, pontos ou traços) e a data de nascimento (digitando apenas os números, sem as barras).

A data de nascimento deve ser digitada com dois algarismos para o dia, dois para o mês e quatro para o ano.

Onde o dinheiro da restituição do Imposto de Renda será depositado?

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda.

O que fazer se o dinheiro da restituição do Imposto de Renda 2022 não cair na conta?

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, dá para reagendar o crédito dos valores pelo portal BB ou pelos telefones da central de relacionamento do banco, pelos números 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades ou 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para pessoas com deficiência auditiva.

Calendário de pagamentos da restituição do Imposto de Renda

Os pagamentos variam de acordo com a data de entrega da declaração do Imposto de Renda. Quem entregou antes, recebe primeiro.

O primeiro lote foi pago em 31 de maio, destinado aos contribuintes que têm preferência no pagamento, como idosos, pessoas com deficiência e professores, e também os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo de entrega, em março.

O segundo foi pago em 30 de junho aos contribuintes que enviaram a declaração do Imposto de Renda até o dia 18 de março deste ano. O terceiro lote foi pago em 29 de julho e incluiu os contribuintes que enviaram a declaração até 2 de maio deste ano.

Veja as datas:

1º lote: 31 de maio (já pago) 2º lote: 30 de junho (já pago) 3º lote: 29 de julho (já pago) 4º lote: 31 de agosto 5º lote: 30 de setembro

Uma dúvida comum de quem tem direito à restituição é saber exatamente quando ela será paga. Infelizmente, a Receita Federal não divulga essa informação com antecedência. Você precisa verificar na consulta de cada lote se sua restituição foi incluída.

Fonte: UOL