Veja quem é Rosa Stanesco, presa por golpe de R$ 725 milhões em idosa e que diz ser vidente

Especialista em fugas ousadas da polícia

Quando os agentes da Deapti chegaram, Rosa Stanesco tentou fugir pela janela, mas foi descoberta e impedida.

Em 2004, ela também tentou uma fuga ousada, quando policiais faziam uma averiguação de denúncia por cartões clonados contra o então marido de Rosa. Ela pediu que os policiais fossem com ela até sua casa, já que estava sem sua identidade. No local, pediu para o síndico tirar seu carro da porta da garagem para que os policiais pudessem entrar, ao sair do veículo policial, ela se evadiu e entrou no carro retirado da garagem.Com o marido de Rosa, foram encontrados três cartões clonados no nome dele, e três no nome dela.

Descoberta nas redes

Nas redes sociais, Rosa também não é mais uma unanimidade entre suas consulentes, que já alertavam que ela era charlatã.

“Está mulher e uma vigarista querendo se dar bem”, postou uma no ano passado.

“Vigarista de marca maior. Inventa história para pegar o seu dinheiro. Não caiam nessa cilada”, escreveu outra também em 2021.

Ameaça com espada

Em um processo de 2016, da 25ª Vara Criminal, uma consulente foi à Justiça narrando métodos e ameaças parecidas com os empregados com a idosa em 2022. Ela contou que Rosa queria mais dinheiro e passou a ameaçar sua família.

“A denunciada, na condição de mãe de santo conhecida como ´Maria Valéria de Oxóssi´, em comunhão de ações e desígnios com terceira pessoa não identificada, com consciência e vontade, constrangeu xxxxxx, que havia realizado um trabalho espiritual com a denunciada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma espada, afirmando que mataria o marido, a filha e o namorado da filha de xxxxx, com intuito de obter, indevidamente, R$ 25 mil pelos supostos trabalhos realizados, sendo certo que anteriormente teria cobrado um valor menor pelo serviço”, diz trecho da denúncia do Ministério Público.

No decorrer do processo, a vítima acabou declarando que recuperou um dos cheques supostamente dados à vidente e a juíza do caso julgou a ação improcedente.

“O Estado-Juiz busca sempre a convicção firme e clara para que seja proferido um decreto condenatório. A incerteza não é suficiente para ensejar a segregação de um imputado. Ante a dúvida, impõe-se a absolvição. Em suma: os elementos indiciários foram satisfatórios para a instauração da ação penal e do desenvolvimento do devido processo legal, restando, ao término, aclarado a insuficiência da prova. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia”, decretou na época.

O golpe de R$ 725 milhões

De acordo com a polícia, foi de posse das informações que Sabine – com quem tem um relacionamento estável -, passava sobre a mãe de 82 anos, que elas montaram o plano para desviar os bens da idosa.

Rosa foi uma das falsas videntes que disseram que a filha da idosa iria morrer, mas que poderia se livrar do mal se a mãe da jovem fizesse um trabalho. O tal trabalho espiritual começou com grandes transferências de dinheiro, depois passou a cárcere privado da idosa – durante a pandemia -, e o posterior roubo dos quadros famosos, como a tela de Tarsila do Amaral. Ao todo, o prejuízo é estimado em R$ 725 milhões.

Ela, seu filho Gabriel Nicolau e sua prima, Jaqueline Stanesco foram presos no endereço da Maria Quitéria por envolvimento no golpe contra a idosa. Diana Rosa, que também se passava por vidente, e Slavko Vuletic, pai de Diana e padrasto de Rosa, seguem foragidos.