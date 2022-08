Veja onde assistir São Paulo x Flamengo; horários e escalações

- Publicidade -

O São Paulo recebe o Flamengo, nesta quarta-feira (24/8), em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O Tricolor paulista busca utilizar o mando de campo para tentar abrir uma vantagem no duelo. Em 2022, o time conseguiu vencer os nove jogos de mata-mata feitos em casa e o treinador Rogério Ceni também admitiu que é necessário um placar positivo para o São Paulo antes do jogo de volta. Já o Rubro-Negro vem com o time titular para enfrentar o dono da casa, duas semanas depois de superar a equipe paulista com um elenco alternativo pelo Brasileirão.

Fonte: Metrópoles