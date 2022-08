Veja imagens do suspeito de matar mulher perto da Rodoferroviária

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, na noite desta sexta-feira (12/8), imagens do suspeito de assassinar Adriana dos Santos Leite, encontrada morta na manhã da última quarta-feira (10/8), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), perto do Cruzeiro e da antiga Rodoferroviária.

Segundo investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), ainda não é possível precisar o nome do suspeito. Também há indícios de que ela pode ter sido vítima de violência sexual.

De acordo com a PCDF, ele é o homem de camiseta roxa que conversa com outro e aponta uma direção no vídeo. Depois da interação, anda na direção oposta pelo estacionamento.

“Não podemos afirmar ainda. Mas foi possível verificar que estava com a calcinha e a calça abaixada”, detalhou na última quarta-feira (10/8) o delegado Douglas Fernandes, da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), que investiga o caso.

O corpo estava em avançado estado de decomposição e, a princípio, a morte teria ocorrido por estrangulamento.

Adriana era usuária de drogas e a suspeita é que o cadáver estivesse no local há pelo menos cinco dias, já que a vítima foi vista pela última vez na noite de sexta-feira (5/8).

Veja movimentação do suspeito: