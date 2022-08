Veja como fazer a consulta à seção eleitoral pela internet 

- Publicidade -

Eleitores de todo o país já podem consultar a seção eleitoral onde vão votar nas eleições de 2022. Embora o título de eleitor informe o número do local, a recomendação é que o cidadão faça a verificação antes, já que pode ter havido alguma mudança.

A consulta também é importante para quem trocou o domicílio eleitoral ou solicitou o voto em trânsito. Esse último é uma opção para quem não estará na cidade onde vota no dia do pleito, mas ainda quer escolher seus representantes.

A seção eleitoral é onde o eleitor é recebido pelos mesários para votar. O espaço contém uma urna eletrônica e uma cabine, com área suficiente para assegurar a privacidade e o sigilo do voto. Ela fica localizada dentro de uma zona eleitoral, como é chamada a região geograficamente delimitada e administrada por um cartório eleitoral.

Onde consultar?

A consulta da seção eleitoral está disponível no aplicativo e-Título, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e nos portais dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) do país. O cidadão deve informar o número do CPF ou do título de eleitor, além de outros dados pessoais.

Em 2022, os brasileiros escolhem deputados estaduais ou distrital, deputados federais, senadores e o presidente da República. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro, e o segundo para 30 de outubro.

