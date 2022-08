Veículo roubado é recuperado pelo Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva – GIRO

- Publicidade -

Um veículo Onix, de cor preta, foi recuperado por Policiais militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), no Ramal do Mutum, na quarta-feira (17).

Conforme informações, a guarnição foi avisada via copom que o veículo Onix teria sido roubado, após receber as características do veículo, os agentes iniciaram um patrulhamento, e localizaram o carro na região citada. O bandido ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga. A equipe da PM fez um longo acompanhamento, até que o veículo capotou em uma área de mata, e o criminoso foi preso.

O assaltante foi conduzido a Delegacia Central de Flagrantes, juntamente com o carro, para os procedimentos de praxe.