VAZOU: Mulher descobre que amiga da onça mandava vídeos com calabresa para o seu marido; veja o vídeo

Na noite desta última terça-feira, (16), o município de Presidente Figueiredo, parou após uma confusão em uma das praças da cidade. Uma jovem descobriu que a sua melhor amiga, Jaina estava tendo um caso com o seu marido dentro da própria casa.

De acordo com informações da própria esposa, duplamente traída, ela estaria vivendo esse relacionamento estável e feliz há 4 anos. No entanto, percebeu que o marido, o mototaxista Jonas estava estranho e desconfiou que estava sendo traída, o que a mulher não imaginava era que a sua melhor amiga, a qual acolheu dentro da própria casa, era a amante do cujo.

Após a amiga da onça, Jaina ter traído o próprio marido, a mesma teria ficado sem teto e estaria passando necessidade. Por conta disso, Jaina foi procurar refúgio na casa da jovem traída, e consequentemente no colo do marido dela também.

Após desconfiar da traição, a esposa conseguiu pegar o celular de Jonas e viu que Jaina mandava fotos e vídeos picantes para ele desde 2020, e não acreditou no que viu.

Segundo a jovem, há vídeos de Jaina usando uma calabresa como instrumento erótico para seduzir o mototaxista.

A mulher foi ao encontro da amiga da onça e mostrou toda a sua indignação com ingratidão recebida por ela.

“Você era como uma irmã. Eu te dei um teto, eu te amava. O que eu te fiz pra merecer isso?”, disse a jovem no meio da praça.

