Valorização: Mara Rocha assume compromisso de melhorias salariais de professores e servidores públicos

“Chegando ao governo vamos reunir com nossa equipe técnica e dialogar com os professores e todas as demais categorias para garantir a valorização de todos os profissionais do Estado”, disse a candidata do MDB ao governo, deputada federal Mara Rocha, em encontro com sindicalistas na Livraria Paim.

Mara foi a única dentre os concorrentes com chances reais de chegar ao Palácio Rio Branco que participou do encontro organizado pelo sindicato dos Professores.

Os candidatos presentes ao evento promovido pelo sindicato tinha o objetivo de debater o compromisso que cada um dos pleiteantes ao cargo de governador teriam para a categoria. Mara assinou o termo de compromisso, mas deixando claro que vai analisar junto com as categorias as condições financeiras do Estado e certamente melhorar a questão salarial e as condições estruturais dos profissionais.

“É compromisso nosso melhorar a educação em todo o Acre, e isso passa pela valorização de professores e de todos os profissionais da Educação. Oferecer capacitação, melhorias financeiras e um apoio da gestão em suas atividades de ensino. Assinei o compromisso de forma responsável, deixando claro que precisamos saber como estão as finanças do Estado para de forma transparentes sabermos até onde podemos debater questões salariais e outras melhorias para nossa querida classe dos professores que tanto tem se doado a ensinar nossos jovens”, destacou Mara.

A presidente do sindicato dos Professores, Alcilene Gurgel disse que a presença dos candidatos, em especial da Mara Rocha mostra o compromisso de cada um com a educação.

“Agradecemos a presença de todos e temos a certeza que nossa classe, assim como a população vai ter mais atenção ao saber que são os candidatos ao governo que vão valorizar nós professores que nos últimos anos não tivemos a devida atenção e valorização salarial diante de todas as dificuldades”, destacou a sindicalista.